“Lotto” è il nuovo brano di Cloude, estratto dall’album “Resta Con Me”! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 4 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Lotto”, brano estratto dal nuovo album di Cloude dal titolo “Resta CON ME” (Fuzz Records/Believe) disponibile in digitale dallo stesso giorno. “Lotto”: già dal titolo e da quel verbo usato in prima persona singolare, questo nuovo brano del rapper Cloude pone l’accento su una predisposizione naturale alla sfida, ma anche su un intimo squarcio di vita vissuta dello stesso autore che parte dall’infanzia e approda alla vita adulta, quella fatta di sacrifici grandi e traguardi piccoli, ma preziosi. Spiega Cloude a proposito del nuovo brano: «“Lotto” è ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 4 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streamingdalalbum didal titoloCON ME” (Fuzz Records/Believe) disponibile in digitale dallo stesso giorno.: già dal titolo e da quel verbo usato in prima persona singolare, questodel rapperpone l’accento su una predisposizione naturale alla sfida, ma anche su un intimo squarcio di vita vissuta dello stesso autore che parte dall’infanzia e approda alla vita adulta, quella fatta di sacrifici grandi e traguardi piccoli, ma preziosi. Spiegaa proposito del: «è ...

AurelioGiansira : Il Giappone ordina un nuovo lotto di missili JSM per gli F-35A - VPasciucco : @GiuseppeConteIT Presidente, si rende conto che, dopo quasi 11 mesi che lotto contro il covid in ospedale (sono un… - LOGO7117 : RT @BrickSearch: #LEGO 60052 Treno merci NUOVO OVP CARGO TRAIN NEW MISB Lotto #eBay #Italy #Auction #Bricks #BrickSearch ?? - Milano_Events : MOBILITÀ SOSTENIBILE: in arrivo un nuovo itinerario ciclabile da Lotto a Maciachini - - BrickSearch : #LEGO 60052 Treno merci NUOVO OVP CARGO TRAIN NEW MISB Lotto #eBay #Italy #Auction #Bricks #BrickSearch ??… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lotto” nuovo Il promontorio torna in vendita latinaoggi.eu