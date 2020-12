L’Oroscopo di Velvet | settimana dal 7 al 13 dicembre 2020

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ARIETE ?? Cari amici Ariete, non prendiamoci in giro: quest’ultimo mese delnon si chiuderà in bellezza per voi, a partire da una Luna in opposizione durante tutta la. Sopportate questa dose di imprevisti finali in vista di un 2021 in netta ripresa. TORO ??Cari Toro, se pensavate di godervi questa primadal sapore natalizio con serenità, dovrete rivedere i vostri piani. L’opposizione di Venere arriva a scombinare l’armonia e soprattutto nel weekend i litigi col partner si faranno più accesi. GEMELLI ???Cari Gemelli,conflittuale. Mentre Luna favorevole vi lancia una serie di occasioni fortunate, Mercurio in opposizione vi renderà indecisi e poco grintosi. La scelta è una: prendere o lasciare? CANCRO ??? Amici del Cancro, per fortuna che c’è un po’ d’amore. ...