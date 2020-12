Lo sci garantisce ‘la sopravvivenza delle regioni alpine’? Facciamo due conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Perché il recente dibattito sullo sci faccia a pieno titolo parte del nostro blabla post-covidico più surreale, è presto detto. Contando l’un per l’altro 741 milioni di europei, gli sciatori si sono ridotti a una fascia calcolata tra l’1 e il 2 per cento, che fanno parte della classe più ricca, tra cui sicuramente si contano numerose tribù di evasori-elusori fiscali. Eppure, la pratica dello sci fruisce di impianti e piste largamente finanziati dagli Stati e dallecon i solditasse di tutti. Venendo ai presunti beneficiari nei territori montani, ci sono quasi 5mila e 900 comuni in tutte le Alpi, dove vivono poco più di un milione e mezzo di persone. Se si vanno poi a guardare gli studi di dettaglio, sulla distribuzione per nazioni e per quote altimetriche, si fanno ulteriori scoperte chiarificatrici: in Italia solo 23mila persone vivono ...