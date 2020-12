Liverpool, Klopp tuona: «I club ignorano la salute dei giocatori» – VIDEO (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha sfogato in conferenza stampa tutta la sua rabbia per l’abolizine delle cinque sostituzioni. Le sue parole Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, parlando in conferenza stampa, ha parlato dell’abolizione delle cinque sostituzioni. Una decisione che ha scatenato tutta la sua rabbia in quanto non si è tenuto contro della salute dei giocatori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tecnico delJurgenha sfogato in conferenza stampa tutta la sua rabbia per l’abolizine delle cinque sostituzioni. Le sue parole Il tecnico delJurgen, parlando in conferenza stampa, ha parlato dell’abolizione delle cinque sostituzioni. Una decisione che ha scatenato tutta la sua rabbia in quanto non si è tenuto contro delladei. Leggi su Calcionews24.com

