LIVE Schio-Girona 81-85, Eurolega femminile in DIRETTA: Famila KO pur con i 28 di Gruda, dovrà recuperare nella seconda bolla di gennaio (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – Schio: Gruda 28; Girona: Vasic 16 Vasic sbaglia il libero, ma a quel punto cambia solo per un’eventuale differenza canestri nella seconda bolla, perché arriva la seconda vittoria per Girona contro Schio che ha sprecato più di un’occasione dopo aver rimontato una partita che pareva girata per il verso sbagliato. 81-85 Scelta incomprensibile di Schio, che lascia correre il cronometro, poi Vasic parte in penetrazione, segna e tanto per cambiare subisce il fallo a sei decimi dal termine. C’è un ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER –28;: Vasic 16 Vasic sbaglia il libero, ma a quel punto cambia solo per un’eventuale differenza canestri, perché arriva lavittoria percontroche ha sprecato più di un’occasione dopo aver rimontato una partita che pareva girata per il verso sbagliato. 81-85 Scelta incomprensibile di, che lascia correre il cronometro, poi Vasic parte in penetrazione, segna e tanto per cambiare subisce il fallo a sei decimi dal termine. C’è un ...

