L'indice Rt scende a 0,91. Iss: "Situazione in miglioramento ma incidenza ancora alta"

Nel periodo 11-24 novembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l'incidenza dei casi negli ultimi 14 gg è diminuita. Questi dati "sono incoraggianti e confermano l'impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata". Si abbassano i livelli di rischio in quasi tutte le regioni, con la maggioranza che scendono a rischio moderato e due, per la prima volta dopo mesi, che scendono addirittura al rischio basso.

