“La risposta la so, ma preferisco non darla”. L’eredità, il gesto incredibile del campione Massimo: sbaglia di proposito e rinuncia a 180mila euro. Perché lo ha fatto (Di venerdì 4 dicembre 2020) “So qual è la risposta giusta però stasera il ‘triello’ se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”. Così ha detto, tra lo stupore generale, Massimo Cannoletta, l’ormai celebre super campione de L’eredità, prima di dare apposta una risposta sbagliata, consapevole di perdere così i 180mila euro che aveva accumulato nel corso del gioco e la possibilità di vincerli alla “ghigliottina”. È successo nel corso della puntata del quiz preserale di Rai 1 andata in onda mercoledì 2 dicembre. Massimo, ribattezzato simpaticamente il “Google vivente” dal conduttore, Flavio Insinna, ha deciso di dare apposta una risposta sbagliata per dare la possibilità a un altro concorrente, Tommaso, che fino a quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) “So qual è lagiusta però stasera il ‘triello’ se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”. Così ha detto, tra lo stupore generale,Cannoletta, l’ormai celebre superde, prima di dare apposta unata, consapevole di perdere così iche aveva accumulato nel corso del gioco e la possibilità di vincerli alla “ghigliottina”. È successo nel corso della puntata del quiz preserale di Rai 1 andata in onda mercoledì 2 dicembre., ribattezzato simpaticamente il “Google vivente” dal conduttore, Flavio Insinna, ha deciso di dare apposta unata per dare la possibilità a un altro concorrente, Tommaso, che fino a quel ...

StefanoFeltri : Non so se è peggio la domanda o la risposta, ma di fronte a 983 morti in un giorno è incredibile che si parli delle… - borghi_claudio : @Lavvelenata Le decide prima Casalino. La prima è della cosa di cui vuole parlare con più importanza. (Risposta seria) - ItalyMFA : SG #Farnesina, Amb. #Belloni, apre #MED2020 Women’s Forum: 'La crisi #COVID19 ha accentuato le fragilità esistenti,… - mazzocchitti : #DPCMnatale #disobbedienzacivile dovrebbe essere la risposta Veniamo trattati come un popolo di deficienti,pecore… - romi_andrio : RT @StefanoFeltri: Non so se è peggio la domanda o la risposta, ma di fronte a 983 morti in un giorno è incredibile che si parli delle cene… -

Ultime Notizie dalla rete : “La risposta Sda Bocconi e Copma: conferenza online contro le infezioni batteriche causate da germi con resistenza antimicrobica (AMR) Fortune Italia