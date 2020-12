Jasmine Carrisi: tutto sulla figlia di Al Bano – FOTO (Di venerdì 4 dicembre 2020) Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, con cui è in coppia come giudice al nuovo programma di Rai 1 The Voice Senior. E’ nata a Cellino San Marco il 14 giugno 2001 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha quindi 19 anni ed è alta 1 metro e 66 centimetri. E’ nota al gossip soprattutto per la fama dei genitori, ha collezionato poche esperienze televisive, ha esordito al cinema nel 2018 nella parte di Isabella D’Aragona nel film La Dama e l’Ermellino. Jasmine è appassionata di musica hip hop e ha debuttato ufficialmente nel giugno 2020 con il brano dal titolo Ego. Quest’anno la Jasmine è anche coach di The Voice Senior, il talent dedicato agli over 60. Qui affianca il padre Al Bano nel team ... Leggi su giornal (Di venerdì 4 dicembre 2020)è ladi Ale Loredana Lecciso, con cui è in coppia come giudice al nuovo programma di Rai 1 The Voice Senior. E’ nata a Cellino San Marco il 14 giugno 2001 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha quindi 19 anni ed è alta 1 metro e 66 centimetri. E’ nota al gossip sopratper la fama dei genitori, ha collezionato poche esperienze televisive, ha esordito al cinema nel 2018 nella parte di Isabella D’Aragona nel film La Dama e l’Ermellino.è appassionata di musica hip hop e ha debuttato ufficialmente nel giugno 2020 con il brano dal titolo Ego. Quest’anno laè anche coach di The Voice Senior, il talent dedicato agli over 60. Qui affianca il padre Alnel team ...

