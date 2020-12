Il day Time di Amici 20 sbarca su Canale 5: la novità (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non sappiamo se questa decisione fosse stata già presa ma ci era sembrato di capire che quest’anno il day Time di Amici 20 sarebbe andato in onda solo su Italia 1. A quanto pare però c’è una novità: dal 9 dicembre il day Time del talent di Canale 5, con la sua fascia quotidiana breve, di una decina di minuti, torna anche sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli ascolti troppo bassi che si stanno registrando su Italia 1, hanno probabilmente portato Mediaset ha cambiare direzione. Se infatti fino alla passata edizione la breve fascia di 10 minuti in onda su Canale 5 riusciva a interessare oltre 2 milioni di spettatori, su Italia 1 si è fermata a una media molto più bassa. Questo ovviamente non denota uno scarso interesse per il programma, visti gli ascolti record registrati nel sabato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non sappiamo se questa decisione fosse stata già presa ma ci era sembrato di capire che quest’anno il daydi20 sarebbe andato in onda solo su Italia 1. A quanto pare però c’è una: dal 9 dicembre il daydel talent di5, con la sua fascia quotidiana breve, di una decina di minuti, torna anche sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli ascolti troppo bassi che si stanno registrando su Italia 1, hanno probabilmente portato Mediaset ha cambiare direzione. Se infatti fino alla passata edizione la breve fascia di 10 minuti in onda su5 riusciva a interessare oltre 2 milioni di spettatori, su Italia 1 si è fermata a una media molto più bassa. Questo ovviamente non denota uno scarso interesse per il programma, visti gli ascolti record registrati nel sabato ...

