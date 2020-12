I sacerdoti al cardinale Sepe: «Triste il silenzio della Chiesa sulla cancellazione di San Paolo dallo stadio» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Mattino riporta due lettere di alcuni sacerdoti sulla questione stadio San Paolo. Una inviata al cardinale Sepe e l’altra all’assessora Alessandra Clemente. I sacerdoti, tra cui don Antonio Merola parroco di Forcella, sono per il doppio nome ma criticano il silenzio della Chiesa. Il grande Diego ha sperimentato in modo acutissimo la fragilità umana: è stato cocainomane, si è seduto a tavola con i camorristi di questa città – gli stessi che hanno ordinato l’uccisione di Annalisa Durante e di tante altre vittime innocenti – ha lasciato figli ovunque perché non sapeva coltivare un rapporto d’amore e di fedeltà. Ora è incredibile che un Santo che ha dato la vita per i valori del Vangelo venga scalzato da un calciatore. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Mattino riporta due lettere di alcuniquestioneSan. Una inviata ale l’altra all’assessora Alessandra Clemente. I, tra cui don Antonio Merola parroco di Forcella, sono per il doppio nome ma criticano il. Il grande Diego ha sperimentato in modo acutissimo la fragilità umana: è stato cocainomane, si è seduto a tavola con i camorristi di questa città – gli stessi che hanno ordinato l’uccisione di Annalisa Durante e di tante altre vittime innocenti – ha lasciato figli ovunque perché non sapeva coltivare un rapporto d’amore e di fedeltà. Ora è incredibile che un Santo che ha dato la vita per i valori del Vangelo venga scalzato da un calciatore. ...

