Happy Days, grave lutto nel cast: addio ad un’icona degli anni ’80 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Triste lutto per Happy Days, che vede spegnersi uno dei suoi tanti attori. Henry Winkler (Fonzie) lo ricorda con un post sui social. Happy Days perde un altro dei suoi amati volti. addio ad un attore che con le sue numerose e significative apparizioni, ha fatto divertire generazioni e generazioni di adolescenti in tutto il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tristeper, che vede spegnersi uno dei suoi tanti attori. Henry Winkler (Fonzie) lo ricorda con un post sui social.perde un altro dei suoi amati volti.ad un attore che con le sue numerose e significative apparizioni, ha fatto divertire generazioni e generazioni di adolescenti in tutto il L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Happy Days Happy Days: quella volta in cui comparve Tom Hanks! Ricordiamo l'illustre cameo Everyeye Serie TV Happy Days: quella volta in cui comparve Tom Hanks! Ricordiamo l'illustre cameo

Sapevate che Tom Hanks è stato una guest star in Happy Days all'inizio degli anni '80? E ha litigato con il Fonzie vicendo pure uno scontro fisico?

