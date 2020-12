Grande Fratello Vip 2020 raddoppia e va in onda al posto della Panicucci il 31 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020 raddoppia ancora e dopo una pausa di una settimana, Mediaset ha deciso bene di sfruttare al massimo i vipponi in casa soprattutto alla luce del flop de Il Silenzio dell’Acqua 2 che ha fatto male al venerdì e ancora peggio, se possibile, mercoledì. A quanto pare i concorrenti del reality firmato da Alfonso Signorini saranno i salvatori della Patria e andranno in onda con una doppia puntata a settimana, lunedì e venerdì, per tutto il mese di dicembre e, inoltre, si profila l’idea che ci possa fare compagnia anche durante le feste e il Cenone più triste e solitario della storia. Mentre il premier Conte ha confermato il coprifuoco alle 22.00 anche per il 31, nei corridoi di casa Mediaset, invece, prendeva forma di salvare capra ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vipancora e dopo una pausa di una settimana, Mediaset ha deciso bene di sfruttare al massimo i vipponi in casa soprattutto alla luce del flop de Il Silenzio dell’Acqua 2 che ha fatto male al venerdì e ancora peggio, se possibile, mercoledì. A quanto pare i concorrenti del reality firmato da Alfonso Signorini saranno i salvatoriPatria e andranno incon una doppia puntata a settimana, lunedì e venerdì, per tutto il mese die, inoltre, si profila l’idea che ci possa fare compagnia anche durante le feste e il Cenone più triste e solitariostoria. Mentre il premier Conte ha confermato il coprifuoco alle 22.00 anche per il 31, nei corridoi di casa Mediaset, invece, prendeva forma di salvare capra ...

