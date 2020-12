(Di venerdì 4 dicembre 2020)Del’ex corteggiatrice di Uomini e donne che, proprio nel programma di Maria De Filippi ha rubato il cuore dell’allora tronista Andrea Damante, sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto professionale che sentimentale. Dopo la rottura con il dj veronese, si è fidanzata con Carlo Beretta e ha iniziato una nuova carriera di attrice, come rivelato solo pochi giorni. A tutto ciò si aggiunge una proposta dei fan, ovvero quella diun, che magari possa bissare il successo del precedente. Ma come ha rispostoDea questa proposta? Scopriamolo insieme. I fan chiedono aDediunDe ...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - tuttopuntotv : Giulia De Lellis pronta a scrivere un nuovo libro? Lei risponde così #UominieDonne - gaviii04 : @danitrash77 Oh voglio esagerare addirittura una Giulia de lellis che forse meritavano di più la vittoria perché co… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Giulia De Lellis presto al cinema, l'ha annunciato ai suoi follower - fanpage : Giulia De Lellis presto al cinema, l'ha annunciato ai suoi follower -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Tommaso Zorzi: chi è, Riccanza, altezza, padre - Tutto su di lui - Tommaso Zorzi è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, si sta mettendo in gioco e sta tirando fuori ...Porta a spasso un’intera giornata la mamma con la scusa dello shopping e per una come Giulia De Lellis non è difficile perdersi tra negozi e vetrine. Le due entrano ed escono dalle boutique, ma a fin ...