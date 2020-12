GF Vip, Giacomo Urtis pazzo di Tommaso Zorzi: rivelazione bomba nella Casa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre si tormenta per l’amico Francesco Oppini, pronto a lasciare la Casa del GF Vip, Tommaso Zorzi è al centro di un’indiscrezione esplosiva confermata da Selvaggia Roma. La concorrente rivela a Dayane Mello l’interesse di Giacomo Urtis nei confronti del gieffino, aprendo così a un nuovo scenario romantico tra le mura di Cinecittà. Giacomo Urtis e la cotta per Tommaso Zorzi: la rivelazione Poche ore fa, l’occhio sempre vigile del Grande Fratello si è soffermato sulla chiacchierata a tre fra Giacomo Urtis, Dayane Mello e Selvaggia Roma. Impossibile, per il pubblico da Casa, non captare l’indiscrezione bomba sganciata da quest’ultima sul famoso ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre si tormenta per l’amico Francesco Oppini, pronto a lasciare ladel GF Vip,è al centro di un’indiscrezione esplosiva confermata da Selvaggia Roma. La concorrente rivela a Dayane Mello l’interesse dinei confronti del gieffino, aprendo così a un nuovo scenario romantico tra le mura di Cinecittà.e la cotta per: laPoche ore fa, l’occhio sempre vigile del Grande Fratello si è soffermato sulla chiacchierata a tre fra, Dayane Mello e Selvaggia Roma. Impossibile, per il pubblico da, non captare l’indiscrezionesganciata da quest’ultima sul famoso ...

