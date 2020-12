Fortnite ospiterà anche Kratos da God of War nella Stagione 5

Leggi su eurogamer

Aggiornamento: Come riportato da GamingBolt la skin dovrebbe essere ora disponibile e potete darle un'occhiata nel trailer dedicato. News originale: Inarrestabile. Dopo il successo fuori misura dell'evento con Galactus e l'annuncio relativo al crossover con The Mandalorian, un nuovo personaggio molto amato starebbe arrivando nel gioco Epic Games. Jonesey, con la voce di Troy Baker, preannuncia tramite tweet il misterioso arrivo di qualcuno molto potente, qualcuno che "ha fatto fuori degli dei a mani nude". Essendo il messaggio audio postato sul profilo ufficiale di PlayStation, il pensiero non può che correre a, protagonista della saga di God of War.