Fontana: "Rischiamo una nuova fuga dal Nord" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il governatore avverte il Governo del rischio e invita tutti i cittadini lombardi a essere responsabili. Preoccupano le fughe verso il Sud "Bisognerà parlare con Prefetture e Forze dell'ordine" ha dichiarato Attilio Fontana, preoccupato delle masse che si potranno vedere nelle prossime settimane nelle stazioni del Nord.Dopo l'approvazione dell'ormai attesissimo Dpcm natalizio, non sono di sicuro poche le perplessità a riguardo. Le ulteriori restrizioni che entreranno in vigore dal 21 dicembre sembrano, secondo molti, essere facilmente raggirabili. Tra tutti i punti deboli del decreto vi è quello più lampante, ovvero la data in cui entrerà in vigore. Parliamo infatti di un'attesa di circa 3 settimane, nelle quali secondo Fontana il rischio di fughe dal Nord è a livelli massimi. In particolare preoccupa il weekend del 19 e 20 dicembre, date ...

