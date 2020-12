Emergenza Covid, l’esperto: “Siamo al picco dei decessi: caleranno lentamente” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il numero di morti Covid registrato ieri è terrorizzante, l’esperto Stefano Centanni spiega che abbiamo raggiunto il picco e che ci vorrà tempo perché il numero scenda. Ieri sera il premier Conte ha illustrato il contenuto del Dpcm di dicembre, spiegando che per il periodo delle festività natalizie saranno necessarie misure di contenimento maggiormente restrittive. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il numero di mortiregistrato ieri è terrorizzante,Stefano Centanni spiega che abbiamo raggiunto ile che ci vorrà tempo perché il numero scenda. Ieri sera il premier Conte ha illustrato il contenuto del Dpcm di dicembre, spiegando che per il periodo delle festività natalizie saranno necessarie misure di contenimento maggiormente restrittive. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - PiazzapulitaLA7 : “Il covid non è soltanto un problema di pandemia. È un problema di gestione politica. Il covid non crea l’emergenza… - Agenzia_Ansa : Il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri alla Camera: 'Tra il secondo e il terzo trimestre del prossim… - ClaudioNY77 : RT @GagliardoneS: L’emergenza Covid finirà SOLO quando saranno state attuate tutte le politiche economiche e sociali imposte grazie ad essa… - AlbertoCapitani : Nella crisi Covid-19 un “effetto startup”: un terzo ha cambiato modello di business, il 63% ha attivato iniziative… -