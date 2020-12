Covid, l'ombra sui morti in Italia: "Così tanti? È un mistero" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Luca Sablone L'epidemiologo Lorenzo Richiardi sottolinea il ritardo tra il picco di incidenza dei casi rilevati e i deceduti: "I 993 morti di ieri si sarebbero ammalati a inizio novembre" Il bollettino di ieri ha registrato un tristissimo record per il nostro Paese: mai Così tanti decessi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. A perdere la vita nelle ultime 24 ore sono state 993 persone, portando Così il numero totale a superare quota 58mila. Cosa c'è dietro questi dati che collocano l'Italia tra i Paesi dove il Covid-19 è più letale? "Il motivo di tanti morti in Italia resta un mistero", è il parere dell'esperto Lorenzo Richiardi. Una teoria potrebbe essere ricercata nel fatto che abbiamo una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Luca Sablone L'epidemiologo Lorenzo Richiardi sottolinea il ritardo tra il picco di incidenza dei casi rilevati e i deceduti: "I 993di ieri si sarebbero ammalati a inizio novembre" Il bollettino di ieri ha registrato un tristissimo record per il nostro Paese: maidecessi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. A perdere la vita nelle ultime 24 ore sono state 993 persone, portandoil numero totale a superare quota 58mila. Cosa c'è dietro questi dati che collocano l'tra i Paesi dove il-19 è più letale? "Il motivo diinresta un", è il parere dell'esperto Lorenzo Richiardi. Una teoria potrebbe essere ricercata nel fatto che abbiamo una ...

NickMurdaca : Dite la verità: negate che esista un contagio non perché siete convinti che il Covid persino non uccida (ieri 993… - Simone55555r : Il gigante covid che sta facendo ombra su tutto ha fatto dimenticare anche che oggi e' la giornata mondiale della d… - MassimoSantoma2 : RT @LDO_Fondazione: La parola del 2020 sarà senza ombra di dubbio ‘lockdown’. Non ‘pandemia’, non ‘Covid’, né tantomeno ‘Recovery Fund’. Ce… - franco_sala : RT @LDO_Fondazione: La parola del 2020 sarà senza ombra di dubbio ‘lockdown’. Non ‘pandemia’, non ‘Covid’, né tantomeno ‘Recovery Fund’. Ce… - gentilivero : RT @LDO_Fondazione: La parola del 2020 sarà senza ombra di dubbio ‘lockdown’. Non ‘pandemia’, non ‘Covid’, né tantomeno ‘Recovery Fund’. Ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ombra Covid e forze dell’ordine, Uil Liguria: “Zona d’ombra di Alisa mette a rischio gli agenti” IVG.it Strage di alberi secolari nel salernitano. Ultima vittima il famoso albero dell’amore

Strage di alberi secolari nel salernitano. Ultima vittima il famoso albero dell’amore. Borrelli: “Tagliare rami e foglie è una condanna a morte per gli alberi. abbiamo chiesto al Comune spiegazioni su ...

Ercolano, Buonajuto annuncia il natale solidale

Sarà un Natale diverso dal solito quello che si respirerà a Ercolano. L’ emergenza pandemica ancora in atto ha costretto i primi cittadini all’ombra del Vesuvio a rivedere i loro piani su addobbi e lu ...

Strage di alberi secolari nel salernitano. Ultima vittima il famoso albero dell’amore. Borrelli: “Tagliare rami e foglie è una condanna a morte per gli alberi. abbiamo chiesto al Comune spiegazioni su ...Sarà un Natale diverso dal solito quello che si respirerà a Ercolano. L’ emergenza pandemica ancora in atto ha costretto i primi cittadini all’ombra del Vesuvio a rivedere i loro piani su addobbi e lu ...