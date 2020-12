Covid Italia, molte regioni pronte a cambiare colore (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid Italia, l’indice Rt come confermano i dati diffusi dall’Iss oggi, sta calando: ecco perché molte regioni sono pronte a cambiare colore L’indice di trasmissibilità Rt medio è uno dei criteri fondamentali per le decisioni del governo sul DPCM e sul colore di regioni e Province Autonome. Nelle ultime ore, finalmente un dato incoraggiante: nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 4 dicembre 2020), l’indice Rt come confermano i dati diffusi dall’Iss oggi, sta calando: ecco perchésonoL’indice di trasmissibilità Rt medio è uno dei criteri fondamentali per le decisioni del governo sul DPCM e suldie Province Autonome. Nelle ultime ore, finalmente un dato incoraggiante: nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - fabiochiusi : Ieri in Italia sono morte 993 persone per COVID-19. Queste sono alcune delle prime pagine dei giornali in edicola. - smilypapiking : RT @FrancescoCoccoT: Ma invece di servirsi del numero record di morti per murare la gente in casa e sfuggire a ogni critica per i propri er… - paoloigna1 : E 'successo anche altre volte non solo in Italia. Una testata che voglia dirsi autorevole dovrebbe evitare di fare… -