"Cosa ride? Perché è così sciocco da non capire?". Gad Lerner lo provoca su Ong e migranti, Minniti lo travolge; rissa clamorosa | Video (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Perché ride? Perché è così sciocco?". Tra Marco Minniti e Gad Lerner violentissimo scontro a Piazzapulita su La7. In studio da Corrado Formigli l'ex ministro degli Interni, del Pd, si confronta con il giornalista del Fatto quotidiano, ex di Repubblica, sul tema immigrazione e gli animi si scaldano. "Abbiamo cominciato a fare i corridoi umanitari", ricorda Minniti, e Lerner lo interrompe: "Quando?". L'ex ministro esplode: "Perché ride su un tema così serio? Perché è così sciocco da non capire che abbiamo fatto i primi corridoi umanitari della storia dalla Libia fino all'Europa? L'abbiamo fatto con la Cei, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) "?". Tra Marcoe Gadviolentissimo scontro a Piazzapulita su La7. In studio da Corrado Formigli l'ex ministro degli Interni, del Pd, si confronta con il giornalista del Fatto quotidiano, ex di Repubblica, sul tema immigrazione e gli animi si scaldano. "Abbiamo cominciato a fare i corridoi umanitari", ricorda, elo interrompe: "Quando?". L'ex ministro esplode: "su un temaserio?da nonche abbiamo fatto i primi corridoi umanitari della storia dalla Libia fino all'Europa? L'abbiamo fatto con la Cei, ...

Birobiro72 : RT @Libero_official: 'Cosa ride? Perché è così sciocco?'. #Immigrazione e #Ong, la rissa tra #Minniti e Gad #Lerner a #Piazzapulita https:… - Libero_official : 'Cosa ride? Perché è così sciocco?'. #Immigrazione e #Ong, la rissa tra #Minniti e Gad #Lerner a #Piazzapulita… - soar24642284 : con una forte fortuna sono piuttosto impazienti (ride). Non vuole prolungare nemmeno un secondo il tempo che trasc… - drcormacgpsgdr : @juliet_gps Giusto, ma io che sono venuto a piedi posso approfittarne *ride e stappa anche lui la bottiglia* allora cosa mi racconti? - SerenyaSp : RT @ant19mar: Non c’è cosa migliore di ascoltare i pettegolezzi di Matilde e Stefania con in primo piano Guenda che fa cose. Stefania: “A… -