Coronavirus, nel Lazio 1831 nuovi casi positivi e 62 decessi (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Oggi su quasi 23 mila tamponi nel Lazio (+153) si registrano 1.831 casi positivi (+62), 62 i decessi (+24) e +811 i guariti. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Valore RT torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81), segnale che indica che non bisogna abbassare la guardia. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando in una nota che “occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali. Mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata”. “L’Incidenza a 14 giorni è pari a 505.8 per 100 mila abitanti – aggiunge -. La classificazione complessiva del rischio moderata”. “Nella Asl Roma 1 sono 509 i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Oggi su quasi 23 mila tamponi nel(+153) si registrano 1.831(+62), 62 i(+24) e +811 i guariti. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Valore RT torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81), segnale che indica che non bisogna abbassare la guardia. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, sottolineando in una nota che “occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali. Mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata”. “L’Incidenza a 14 giorni è pari a 505.8 per 100 mila abitanti – aggiunge -. La classificazione complessiva del rischio moderata”. “Nella Asl Roma 1 sono 509 i ...

Stradella (Pavia), 4 dicembre 2020 - Due coniugi sono stati denunciati dai carabinieri per delitto colposo contro la salute pubblica, dopo essere usciti di casa nel Pavese nonostante la loro positivit ...

Fiorentina, Prandelli positivo al Covid. Negativi gli altri componenti del gruppo squadra

Firenze, 2 dicembre 2020 - Cesare Prandelli è positivo al coronavirus e la Fiorentina in isolamento. La società viola ha annunciato in una nota che "nell'ambito di test oltre quelli previsti dal proto ...

