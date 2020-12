Cloud e Taiwan I prossimi fronti della sfida Usa-Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Le informazioni di intelligence sono evidenti: “Pechino intende dominare gli Stati Uniti e il resto del pianeta economicamente, militarmente e tecnologicamente”. È quanto scrive in un editoriale sul Wall Street Journal John Ratcliffe, il direttore dell’intelligence nazionale statunitense, secondo cui larappresenta “la più grande minaccia per l’America oggi, e la più grande minaccia alla democrazia e alla libertà in tutto il mondo dalla Seconda guerra mondiale”. Ratcliffe, che a gennaio passerà il testimone a Avril Haines, ha spiegato che l’approccio di spionaggio economicoè triplice: “Ruba, replica e sostituisci”. Tradotto: le società cinesi rubano la proprietà intellettuale americana, la copiano e poi soppiantano le società statunitensi nel mercato globale. LE ULTIME MOSSE DI TRUMP L’editoriale di Ratcliffe è ...