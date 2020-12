Catania-Bisceglie, Giudice sportivo durissimo: 7 gare di squalifica a al tecnico Bucaro. Nicolosi inibito fino al 3 febbraio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Giudice sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alla partita Catania-Bisceglie del 2 dicembre.INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 febbraio 2021Nicolosi GAETANO (Catania)perche? al termine della gara, dopo aver subito un'aggressione fisica dall'allenatore della squadra avversaria, reagiva generando una colluttazione che veniva sedata solo dall'intervento di addetti alla sicurezza e altri tesserati. Successivamente, a seguito della richiesta da parte del direttore ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) IlNot. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alla partitadel 2 dicembre.INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 32021GAETANO ()perche? al termine della gara, dopo aver subito un'aggressione fisica dall'allenatore della squadra avversaria, reagiva generando una colluttazione che veniva sedata solo dall'intervento di addetti alla sicurezza e altri tesserati. Successivamente, a seguito della richiesta da parte del direttore ...

ItaSportPress : Catania-Bisceglie, Giudice sportivo durissimo: 7 gare di squalifica a al tecnico Bucaro. Nicolosi inibito fino al 3… - sportface2016 : #SerieC, stangata per l'allenatore del Bisceglie e per il presidente del Catania - CalcioWebPuglia : - esseffesse : Bonafede, Trapani Catalfo, Catania Bellanova, Brindisi Azzolina, Siracusa Costa, Napoli Amendola, Napoli Provenzano… - TernanaNews : RT @TernanaNews: Serie C/C, Bisceglie ko in casa del Catania 3-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Bisceglie Catania-Bisceglie dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Verso Catania-Cavese, Maldonado non ci sarà per squalifica

CATANIA – Archiviata la vittoria a spese del Bisceglie, il Catania ha già ripreso la preparazione in vista della gara di domenica alle 15 contro la Cavese, fanalino di coda del campionato. La squadra ...

RAFFAELE: ultimo turno di stop per il tecnico rossazzurro

Domenica pomeriggio, contro la Cavese a Lentini, ultimo turno di squalifica per Mister Giuseppe Raffaele che verrà sostituito ancora una volta dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi. L’ex allena ...

CATANIA – Archiviata la vittoria a spese del Bisceglie, il Catania ha già ripreso la preparazione in vista della gara di domenica alle 15 contro la Cavese, fanalino di coda del campionato. La squadra ...Domenica pomeriggio, contro la Cavese a Lentini, ultimo turno di squalifica per Mister Giuseppe Raffaele che verrà sostituito ancora una volta dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi. L’ex allena ...