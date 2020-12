Campania ancora zona rossa: quando arancione, apertura negozi (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Campania ancora zona rossa? Cosa prevede la zona arancione qualora la Regione oggi 4 dicembre, o al più domani, dovesse essere promossa? I negozi attualmente chiusi potranno aprire? Come vedete, le domande sono tante, e le risposte ancora poche. Stando a quanto riportato da ‘fanpage.it‘, è attesa nelle prossime ore la decisione sul colore che toccherà alla Campania, mentre nel frattempo è entrato in vigore il nuovo DPCM, che resterà attivo fino al 15 gennaio 2021. Nonostante la scorsa ordinanza sia ufficialmente scaduta nella giornata di ieri 3 dicembre, la Campania ancora zona rossa, e tale dovrebbe restare almeno fino a domenica. Da quel momento diventeranno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) La? Cosa prevede laqualora la Regione oggi 4 dicembre, o al più domani, dovesse essere promossa? Iattualmente chiusi potranno aprire? Come vedete, le domande sono tante, e le rispostepoche. Stando a quanto riportato da ‘fanpage.it‘, è attesa nelle prossime ore la decisione sul colore che toccherà alla, mentre nel frattempo è entrato in vigore il nuovo DPCM, che resterà attivo fino al 15 gennaio 2021. Nonostante la scorsa ordinanza sia ufficialmente scaduta nella giornata di ieri 3 dicembre, la, e tale dovrebbe restare almeno fino a domenica. Da quel momento diventeranno ...

