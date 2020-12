Biden chiede a Fauci di restare e invita gli americani: 'Indossate la mascherina per i miei primi 100 giorni' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il neoeletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato, tramite un'intervista alla Cnn, che inviterà gli americani ad indossare la mascherina nei suoi primi cento giorni alla Casa Bianca: "... Leggi su globalist (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il neoeletto presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato, tramite un'intervista alla Cnn, che inviterà gliad indossare lanei suoicentoalla Casa Bianca: "...

Linkiesta : RT @christianrocca: Biden chiede agli americani di indossare la mascherina per i primi 100 giorni del suo mandato - christianrocca : Biden chiede agli americani di indossare la mascherina per i primi 100 giorni del suo mandato - Ilsolito_In : RT @radio3mondo: In questo contesto arriva un appello di #Biden nell'ambito della prima lunga intervista rilasciata dal presidente eletto:… - radio3mondo : In questo contesto arriva un appello di #Biden nell'ambito della prima lunga intervista rilasciata dal presidente e… - JesusIs75629386 : RT @GeMa7799: Il rappresentante dello Stato dell'Arizona chiede a Joe Biden di rifiutare i voti del collegio elettorale statale a causa di… -