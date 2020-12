Benevento, Inzaghi: “Settimana difficile, siamo in emergenza. Il Parma non è una squadra da salvezza” (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, presenta la sfida con il Parma, prevista per domenica alle 15. L'ex tecnico del Bologna è partito dalla complicata settimana vissuta dal suo club, nonostante l'ultima gara abbia regalato il prestigioso pareggi con la Juventus: "Non è stata una settimana facile - spiega Inzaghi nella conferenza di vigilia - purtroppo siamo in emergenza. Non mi piace aggrapparmi alle scuse e agli alibi, Viola e Iago Falque non ci saranno e a loro si aggiungono gli infortuni di Caldirola e Maggio. Chiunque abbia giocato fino ad oggi però ha dato ampie garanzie e quindi sono relativamente tranquillo". Poi su un possibile cambio di modulo: "Non è quello a fare la differenza"."IL Parma NON È SOLO GERVINHO"caption id="attachment 1057717" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'allenatore del, Filippo, presenta la sfida con il, prevista per domenica alle 15. L'ex tecnico del Bologna è partito dalla complicata settimana vissuta dal suo club, nonostante l'ultima gara abbia regalato il prestigioso pareggi con la Juventus: "Non è stata una settimana facile - spieganella conferenza di vigilia - purtroppoin. Non mi piace aggrapparmi alle scuse e agli alibi, Viola e Iago Falque non ci saranno e a loro si aggiungono gli infortuni di Caldirola e Maggio. Chiunque abbia giocato fino ad oggi però ha dato ampie garanzie e quindi sono relativamente tranquillo". Poi su un possibile cambio di modulo: "Non è quello a fare la differenza"."ILNON È SOLO GERVINHO"caption id="attachment 1057717" ...

