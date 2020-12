Bancomat, 0 commissioni banche per pagamenti fino a 5 euro (Di venerdì 4 dicembre 2020) A partire dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni pagate dalle banche. L’iniziativa, promossa da Bancomat Spa, coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti. Il progetto, in linea con il piano Cashless del Governo, ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle carte PagoBancomat per tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo, fino a 5 euro, annullando le commissioni di circuito e interbancarie. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) A partire dall’1 gennaio 2021al 31 dicembre 2023 le transazioni effettuate sul circuito Pagopercon importoa 5saranno a zeropagate dalle. L’iniziativa, promossa daSpa, coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti. Il progetto, in linea con il piano Cashless del Governo, ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle carte Pagoper tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo,a 5, annullando ledi circuito e interbancarie. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Piccola rivoluzione nei pagamenti con il bancomat, nell'ambito della più ampia rivoluzione a favore dei pagamenti digitali sostenuta dal governo. A partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023,

