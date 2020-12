Autobus finisce fuori strada, passeggeri costretti ad uscire dal finestrino per evitare la tragedia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Autobus finisce fuori strada dopo aver perso il controllo, arrivano i vigili del fuoco e salvano i passeggeri. Hanno dovuto rompere i finestrini per aiutare le decine di persone che erano rimaste intrappolate all’interno del mezzo. Il terribile incidente è avvenuto questa mattina venerdì 4 dicembre, nel comune di Tradate, nel Varesotto, lungo via Castelnuovo: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020)dopo aver perso il controllo, arrivano i vigili del fuoco e salvano i. Hanno dovuto rompere i finestrini per aiutare le decine di persone che erano rimaste intrappolate all’interno del mezzo. Il terribile incidente è avvenuto questa mattina venerdì 4 dicembre, nel comune di Tradate, nel Varesotto, lungo via Castelnuovo: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PiacenzaPress : Autobus esce di strada, abbatte alcune piante e finisce nel giardino di un’abitazione - battaglia_persa : @stregatto____ @TplRoma @EnricoStefano @materia__prima @virginiaraggi Appena finisce la rapida sperimentazione dell… - DZanark : immagina tossirmi davanti senza mascherina sull'autobus poi ce chiedemo perché non finisce sto abominio de pandemia - maiunajoy : Sull'autobus: signora si alza per scendere, l'autobus frena, la signora finisce in braccio ad un'altra signora sedu… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus finisce A Tradate autobus finisce fuori strada causa neve: passeggeri costretti a uscire dal finestrino Varese7Press Ragazzino trascinato dall'autobus per 100 metri, autista assolto

L'uomo era a processo per lesioni colpose. È ripartito senza accorgersi che l'11enne era rimasto incastrato nella porta.

Tradate, pullman finisce fuoristrada: passeggeri costretti ad uscire dai finestrini

Spaventoso incidente per un autobus di linea a Tradate nel Varesotto dove questa mattina il maltempo ha provocato l’uscita fuori strada di un ...

L'uomo era a processo per lesioni colpose. È ripartito senza accorgersi che l'11enne era rimasto incastrato nella porta.Spaventoso incidente per un autobus di linea a Tradate nel Varesotto dove questa mattina il maltempo ha provocato l’uscita fuori strada di un ...