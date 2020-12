Autobiografia collettiva per sognatori concreti

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 5 dicembre 2020) Mimmo Lucano lo ha sempre detto: «Per me è più importante la giustizia che la legalità». Inscrivendosi candidamente in una corrente di pensiero di «disobbedienza civile che risale all'antica Grecia e arriva fino a Thoreau, Arendt e don Milani. Tutti autori che, nell'eterno e tragico conflitto tra la legge, i suoi limiti e l'ideale assoluto di giustizia, scelsero la seconda via. Al contrario di Socrate o dell'inappuntabile uomo di legge che fu il capitano Bellodi del Giorno della civetta di …