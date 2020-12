Aumento stipendio sindaci: importo e cosa cambia. Ecco le novità (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è la prima volta che trattiamo dell’argomento stipendio sindaci: ne avevamo già parlato qui, anche in considerazione della delicatezza delle funzioni che svolgono, per la buona amministrazione della comunità locale. In particolare, avevamo già ricordato che il guadagno mensile del primo cittadino del Comune è parametrato alle dimensioni del Comune stesso. Il 23 luglio è però una data essenziale, che segna una svolta su questo tema, e che costituisce in qualche modo un “traguardo” per chi amministra un Comune di piccole dimensioni. Vediamo perché. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto danno erariale, o danno allo Stato, come funziona, come farlo valere e quando cade in prescrizione, clicca qui. stipendio sindaci: il decreto del ministero dell’Interno ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è la prima volta che trattiamo dell’argomento: ne avevamo già parlato qui, anche in considerazione della delicatezza delle funzioni che svolgono, per la buona amministrazione della comunità locale. In particolare, avevamo già ricordato che il guadagno mensile del primo cittadino del Comune è parametrato alle dimensioni del Comune stesso. Il 23 luglio è però una data essenziale, che segna una svolta su questo tema, e che costituisce in qualche modo un “traguardo” per chi amministra un Comune di piccole dimensioni. Vediamo perché. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto danno erariale, o danno allo Stato, come funziona, come farlo valere e quando cade in prescrizione, clicca qui.: il decreto del ministero dell’Interno ...

matteosalvinimi : #Salvini: Smettetela di chiamare 'eroi' medici, infermieri e personale sanitario se poi non gli concedete nemmeno u… - carlosibilia : Forse per qualcuno la vita di quelle 38 persone e dei dieci feriti valeva meno dello scatto di carriera e del conse… - LucaB710 : Il problema non sono gli operatori della sanità-sicurezza-scuola..il problema sono tutti i lavoratori pubblici di u… - pensivin : RT @donatellabrusch: #DrittoeRovescio 3 milioni di dipendenti pubblici? Ma basta pagargli lo stipendio altro che aumento! non vogliono lavo… - adrianobusolin : RT @donatellabrusch: #DrittoeRovescio 3 milioni di dipendenti pubblici? Ma basta pagargli lo stipendio altro che aumento! non vogliono lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento stipendio Aumento stipendio docenti e ATA: quanto e da quando. Azzolina partirebbe dai maestri Orizzonte Scuola Ama, promozioni di Natale per 5 dirigenti: via ai maxi-aumenti

Sotto l’albero di Natale, all’Ama, per cinque super manager non ci saranno soltanto spumante e panettone. Per loro è previsto anche un aumento di un terzo dello stipendio e ...

L’identikit dell’ad Unicredit: manager con visione europea ma stipendio contenuto

MILANO - L’identikit del successore di Jean Pierre Mustier è pronto. Il problema sarà trovare chi lo incarna, e convincerlo in tempo per affrontare il dossier d’acquisto di Mps, squadernato dal Tesoro ...

Sotto l’albero di Natale, all’Ama, per cinque super manager non ci saranno soltanto spumante e panettone. Per loro è previsto anche un aumento di un terzo dello stipendio e ...MILANO - L’identikit del successore di Jean Pierre Mustier è pronto. Il problema sarà trovare chi lo incarna, e convincerlo in tempo per affrontare il dossier d’acquisto di Mps, squadernato dal Tesoro ...