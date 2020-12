Alberi monumentali | le 13 foto vincitrici sul sito Mipaaf

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Suldelle 13del concorsografico per: immortalati un faggio, un larice, l’oleastro e anche una sequoia Querce, ma anche un faggio, un larice, l’oleastro più vecchio tra tutti gli, e persino un olmo del Caucaso e una sequoia. Sono loro, i sacri guardiani del nostro… L'articolo Corriere Nazionale.

ToscanaAmbiente : Alberi monumentali, Firenze lancia la candidatura di 100 piante

Sul sito del Mipaaf le 13 foto vincitrici del concorso fotografico per alberi monumentali: immortalati un faggio, un larice, l’oleastro e anche una sequoia Querce, ma anche un faggio, un larice, l’ ...

Pure la Xylella viaggia veloce: altri 229 ulivi malati nella fascia di contenimento. L’epidemia verso Taranto e Bari. Allarme Coldiretti

Gallipoli - L'altra epidemia, quella che ha ceduto gli onori della cronaca al coronavirus, viaggia in direzione Taranto e in direzione Polignano (Bari). Lo hanno rilevato i iù recenti monitoraggi nell ...