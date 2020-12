Abatantuono fa Babbo Natale e prova a salvare il cinema

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Pedro Armocida Nel film di Alessandro Genovesi una famiglia in crisi fa rotta verso la Svezia. E incontra un uomo barbuto... Non è il primo e, purtroppo, non sarà l'ultimo dei film di(e quindi con la data di scadenza) che finiranno direttamente sulle piattaforme casalinghe per via delle saletografiche chiuse fino a data da destinarsi. Così 10 giorni con, sequel autonomo di 10 giorni senza mamma, verrà reso disponibile da oggi su Amazon Prime Video. Come nel precedente film di successo del 2019, sempre diretto da Alessandro Genovesi che ora appare in un cameo e firma la sceneggiatura con Giovanni Bognetti, troviamo la famiglia Rovelli alle prese con le problematiche quotidiane, in primis quelle lavorative. Ma a parti invertite rispetto al passato, perché ora è Giulia ...