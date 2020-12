Verona-Cagliari (6 dicembre ore 12:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Verona di Juric è una delle certezze del campionato per quanto riguarda la parte alta della classifica e il 2-0 sul campo dell’Atalanta conferma la bontà di una squadra che in classifica ha sorpassato i bergamaschi e la Lazio e ha insieme alla Juve la migliore difesa del campionato. Al Bentegodi il remake del InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildi Juric è una delle certezze del campionato per quanto riguarda la parte alta della classifica e il 2-0 sul campo dell’Atalanta conferma la bontà di una squadra che in classifica ha sorpassato i bergamaschi e la Lazio e ha insieme alla Juve la migliore difesa del campionato. Al Bentegodi il remake del InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Verona-Cagliari (6 dicembre ore 12:30): formazioni, quote, pronostici - SfoglioSport : Calcio: serie A, le gare della 10ma giornata [SFOGLIOSPORT]-Le gare della 10/ma giornata di Serie A: Spezia-Lazio (… - napolista : Cagliari, Ounas positivo al coronavirus L’esterno di proprietà del Napoli è risultato positivo nell’ultima serie di… - 11betwin : Soi kèo Verona vs Cagliari, 18h30, 6/12/2020 - 11BET - 11betwin : #youtube Soi kèo Verona vs Cagliari, 18h30, 6/12/2020 - 11BET -