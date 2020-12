(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ha un prezzo davvero strabiliante questo, in offerta su TomTop, più comodo di una classica smartband. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Uno smartwatch che costa meno di una pizza? Eccolo qua #offerte - PALeggidItalia : Indossare uno #smartwatch durante un #concorso non può determinare l’esclusione dallo stesso - TecBab : Wyze sta rilasciando uno smartwatch da $ 20 con una durata della batteria di nove giorni - SimoneGironi : Ing.Gironi Lui Jo presenta uno smartwatch elegante ed economico -

Ultime Notizie dalla rete : Uno smartwatch

TuttoAndroid.net

Si chiama Vodafone Neo, ed è il primo smartwatch pensato espressamente per un pubblico di bambini. Non a caso Vodafone ...Uno smartwatch dal carattere deciso: il suo design è perfetto per il polso di uno sportivo; ora su eBay ti costa appena 13€, tutti i dettagli.