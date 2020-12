Torino, nuovo assalto per Lucas Torreira: il piano di Vagnati (Di giovedì 3 dicembre 2020) Marco Giampaolo per il suo Torino vuole un regista e la dirigenza a gennaio ci riproverà per Lucas Torreira Il Torino è pronto a tornare alla carica per il centrocampista uruguaiano Lucas Torreria, come riporta Tuttosport. Pallino del tecnico Marco Giampaolo, Torreira sta trovando meno spazio del previsto all’Atletico Madrid e per questo motivo il direttore sportivo Davide Vagnati contatterà sia l’Arsenal, proprietaria del cartellino, sia l’Atletico Madrid per ottenere in prestito il giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Marco Giampaolo per il suovuole un regista e la dirigenza a gennaio ci riproverà perIlè pronto a tornare alla carica per il centrocampista uruguaianoTorreria, come riporta Tuttosport. Pallino del tecnico Marco Giampaolo,sta trovando meno spazio del previsto all’Atletico Madrid e per questo motivo il direttore sportivo Davidecontatterà sia l’Arsenal, proprietaria del cartellino, sia l’Atletico Madrid per ottenere in prestito il giocatore. Leggi su Calcionews24.com

LaStampa : Il rapper esce con il nuovo single Obsesionada e apre una vineria. - ilnazionaleit : A Natale e Capodanno, tutti a casa. Anche Torino in attesa del nuovo Dpcm di stasera - OfferteLavoroTO : A Natale e Capodanno, tutti a casa. Anche Torino in attesa del nuovo Dpcm di stasera - torinoggi : A Natale e Capodanno, tutti a casa. Anche Torino in attesa del nuovo Dpcm di stasera - Fantacalcio : Calciomercato Torino: nuovo affondo per Torreira -

Ultime Notizie dalla rete : Torino nuovo Nulla di nuovo da Torino: la Juventus vince con facilità e pigrizia Radio Radio Il realismo oltre la realtà: studio visit da Elisa Sighicelli

Fotografie che sono opere d’arte in grado di creare una serie di salti di livello intorno all’idea di linguaggio, di realtà e di rappresentazione. Elisa Sighicelli, con eleganza, misura e discrezione, ...

Universitari in piazza Castello: "Finiremo fuori corso a causa della pandemia" [FOTO e VIDEO]

"L’università è stata cancellata dall’agenda politica del Paese - denunciano -. La tassazione universitaria, ormai uno scoglio insormontabile per studenti e rispettive famig ...

Fotografie che sono opere d’arte in grado di creare una serie di salti di livello intorno all’idea di linguaggio, di realtà e di rappresentazione. Elisa Sighicelli, con eleganza, misura e discrezione, ..."L’università è stata cancellata dall’agenda politica del Paese - denunciano -. La tassazione universitaria, ormai uno scoglio insormontabile per studenti e rispettive famig ...