Stephanie Frappart, l’arbitro donna “migliora” gli uomini: il motivo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si chiama Stephanie Frappart, il primo arbitro donna ad aver diretto una gara di Champions League: di mezzo c’è una squadra italiana. Applausi per lei. Che il mondo, almeno in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si chiama, il primo arbitroad aver diretto una gara di Champions League: di mezzo c’è una squadra italiana. Applausi per lei. Che il mondo, almeno in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

juventusfc : Orgogliosi di aver ospitato all'Allianz Stadium la 'prima' in #UCL dell'arbitro Stéphanie Frappart! ?? #JuveDynamo - ClaMarchisio8 : Nel 2020 le lotte si combattono anche su un campo di calcio ?? ?? Stephanie Frappart #ChampionsLeague #UCL… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta in #Champions ha arbitrato una donna, è Stéphanie Frappart. Tanta personalità e nessun timore re… - etiennefarina : RT @ClaMarchisio8: Nel 2020 le lotte si combattono anche su un campo di calcio ?? ?? Stephanie Frappart #ChampionsLeague #UCL #JuveDynamo ht… - Samu94Paige : RT @juventusfc: Orgogliosi di aver ospitato all'Allianz Stadium la 'prima' in #UCL dell'arbitro Stéphanie Frappart! ?? #JuveDynamo https://t… -