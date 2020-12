Stati Uniti, tentano di imbarcarsi su un aereo nonostante fossero positivi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una coppia di coniugi è stata arrestata per essersi imbarcata su un volo diretto verso le Hawaii nonostante sapessero di essere positivi al Covid. Covid, coppia si imbarca per le isole Hawaii da positivi: arreStati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una coppia di coniugi è stata arrestata per essersi imbarcata su un volo diretto verso le Hawaiisapessero di essereal Covid. Covid, coppia si imbarca per le isole Hawaii da: arresu Notizie.it.

AnnaAscani : Biden e Harris si insedieranno alla Casa Bianca fra qualche settimana. Visto il distacco finale si è parlato di ond… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti nella giornata di mercoledì hanno superato i 2.700 morti di coronavirus, il livello più alto da qua… - amnestyitalia : #RosaParks Il NO che ha cambiato la storia. 65 anni fa, Rosa Parks si rifiutò di lasciare il posto a un passeggero… - Stefy291222690 : Negli Stati Uniti più di tremila decessi oggi. Tremila. I contagi aumentano. Il presidente organizza un evento con… - Cris_970 : @dellorco85 Per fortuna c’è lui e siamo secondi per numero di morti oggi.. dopo gli Stati Uniti che hanno quasi tut… -