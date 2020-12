Spostamenti vietati a dicembre 2020 in fascia gialla. Il piano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Spostamenti vietati del tutto durante le festività natalizie? Sembra essere questa l’intenzione del governo. Ecco cosa prevede la bozza del Dpcm che verrà licenziato nelle prossime ore e che conterrà le norme anti-contagio da rispettare, con tutta probabilità, fino all’Epifania. Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti vietati tra le regioni e limitati tra comuni Spostamenti vietati: passa la linea della massima prudenza, le autorità politico-sanitarie preferiscono parlare di linea dell’evidenza scientifica. Con il prossimo Dpcm sull’epidemia, che arriverà nella serata di oggi giovedì 3 dicembre 2020, sarà vietato del tutto spostarsi tra una regione e l’altra (potranno viaggiare esclusivamente coloro che tornano presso il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 3 dicembre 2020)del tutto durante le festività natalizie? Sembra essere questa l’intenzione del governo. Ecco cosa prevede la bozza del Dpcm che verrà licenziato nelle prossime ore e che conterrà le norme anti-contagio da rispettare, con tutta probabilità, fino all’Epifania. Segui Termometro Politico su Google Newstra le regioni e limitati tra comuni: passa la linea della massima prudenza, le autorità politico-sanitarie preferiscono parlare di linea dell’evidenza scientifica. Con il prossimo Dpcm sull’epidemia, che arriverà nella serata di oggi giovedì 3, sarà vietato del tutto spostarsi tra una regione e l’altra (potranno viaggiare esclusivamente coloro che tornano presso il ...

ilpost : Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare tra regioni diverse; il 25 e il 26 dicembre e il primo gennai… - AGR_web : Nuovo Decreto.Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni, il 25 e 26 dicemb… - EdmunFelicia : RT @PersempreNadia: Ricapitolando: ????tutta gialla per far ripartire l'economia sotto Natale,però poi non si può vedere nessuno.Tanto vale n… - giovannisanj : RT @francescoseghez: Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso comu… - gioporce : Spostamenti tra Comuni vietati a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Palazzo Chigi approva il decreto legge. Misure… -