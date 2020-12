Serie B, le designazioni arbitrali della 10^ giornata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal sito dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 10^ giornata del campionato di Serie B: Ascoli-Pescara Arbitro: Illuzzi Assistenti: Galetto – Sechi IV° ufficiale: Robilotta Cremonese-Virtus Entella Arbitro: Santoro Assistenti: Alassio – Zingarelli IV° ufficiale: Amabile Frosinone-Chievo Verona Arbitro: Giacomelli Assistenti: Fiore – Massara IV° ufficiale: Marchetti Lecce-Venezia Arbitro: Abbattista Assistenti: Lombardi – Bercigli IV° ufficiale: Ghersini Vicenza-Cosenza Arbitro: Piccinini Assistenti: Di Gioia – Saccenti IV° ufficiale: Serra Pordenone-Empoli Arbitro: Pairetto Assistenti: Avalos – Grossi IV° ufficiale: Ayroldi Reggiana-Monza Arbitro: Gariglio Assistenti: Colarossi – Caliari IV° ufficiale: Ricci M. Reggina-Brescia Arbitro: Fourneau Assistenti: Rossi M. – Nuzzi IV° ufficiale: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal sito dell’AIA arrivano leper la 10^del campionato diB: Ascoli-Pescara Arbitro: Illuzzi Assistenti: Galetto – Sechi IV° ufficiale: Robilotta Cremonese-Virtus Entella Arbitro: Santoro Assistenti: Alassio – Zingarelli IV° ufficiale: Amabile Frosinone-Chievo Verona Arbitro: Giacomelli Assistenti: Fiore – Massara IV° ufficiale: Marchetti Lecce-Venezia Arbitro: Abbattista Assistenti: Lombardi – Bercigli IV° ufficiale: Ghersini Vicenza-Cosenza Arbitro: Piccinini Assistenti: Di Gioia – Saccenti IV° ufficiale: Serra Pordenone-Empoli Arbitro: Pairetto Assistenti: Avalos – Grossi IV° ufficiale: Ayroldi Reggiana-Monza Arbitro: Gariglio Assistenti: Colarossi – Caliari IV° ufficiale: Ricci M. Reggina-Brescia Arbitro: Fourneau Assistenti: Rossi M. – Nuzzi IV° ufficiale: ...

Lega_B : ?? Gli arbitri della 10^ giornata della #SerieBKT Le designazioni per le gare del prossimo turno. ?? - ItalianSerieA : New post: SERIE A TIM – LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 10ª GIORNATA - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali della decima giornata - MondoNapoli : Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali: le sestine complete per la prossima di campionato -… - 100x100Napoli : Le designazioni ufficiali per la prossima giornata di #SerieA. -