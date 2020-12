Scuole superiori, la sottosegretaria Zampa: «Meglio riaprire a gennaio». Ma nel governo ancora si litiga (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sandra Zampa, sottosegretario al ministero della Salute, è intervenuta a Otto e mezzo sulla riapertura delle Scuole superiori, tema su cui all’interno della maggioranza di governo ci sono posizioni differenti: «C’è una discussione in corso sulla riapertura delle Scuole superiori a dicembre», ha detto Zampa, «ma tendenzialmente credo che vadano aperte quando sarà il momento, non in maniera simbolica. Bisogna aprirle e lasciarle aperte. Il nostro indirizzo è di farlo a gennaio. Dobbiamo assolutamente stabilizzare e progredire nel miglioramento della curva epidemica. ancora non abbiamo raggiunto l’obiettivo». Nella bozza del nuovo Dpcm è indicata la data del 7 gennaio. Ma all’interno dell’esecutivo il M5s spinge ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sandra, sottosegretario al ministero della Salute, è intervenuta a Otto e mezzo sulla riapertura delle, tema su cui all’interno della maggioranza dici sono posizioni differenti: «C’è una discussione in corso sulla riapertura dellea dicembre», ha detto, «ma tendenzialmente credo che vadano aperte quando sarà il momento, non in maniera simbolica. Bisogna aprirle e lasciarle aperte. Il nostro indirizzo è di farlo a. Dobbiamo assolutamente stabilizzare e progredire nel miglioramento della curva epidemica.non abbiamo raggiunto l’obiettivo». Nella bozza del nuovo Dpcm è indicata la data del 7. Ma all’interno dell’esecutivo il M5s spinge ...

