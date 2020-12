Sara Melodia: è morta la sceneggiatrice di Don Matteo, era "la regina delle fiction" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sara Melodia è morta il 29 novembre 2020 all'età di 45 anni: era la direttrice editoriale di Lux Vide, sua la sceneggiatura di Don Matteo e l'ispirazione di altri successi tra cui Doc - Nelle tue mani a Che Dio ci aiuti. Sara Melodia, direttrice editoriale di Lux Vide, è morta all'età di 45 anni il 29 novembre 2020: è stata la sceneggiatrice di Don Maatteo e l'ispiratrice di Doc - Nelle tue mani. Lascia il marito Lorenzo e tre bambini, Maddalena, Benedetta e Filippo Maria. Sara Melodia soffriva di una grave forma di tumore che l'ha portata via prematuramente all'affetto dei suoi cari. Laureata all'Università Cattolica di Milano ha ottenuto due master, il primo alla stessa cattolica e il secondo alla LUMSA di Roma. È ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020)il 29 novembre 2020 all'età di 45 anni: era la direttrice editoriale di Lux Vide, sua la sceneggiatura di Done l'ispirazione di altri successi tra cui Doc - Nelle tue mani a Che Dio ci aiuti., direttrice editoriale di Lux Vide, èall'età di 45 anni il 29 novembre 2020: è stata ladi Don Maatteo e l'ispiratrice di Doc - Nelle tue mani. Lascia il marito Lorenzo e tre bambini, Maddalena, Benedetta e Filippo Maria.soffriva di una grave forma di tumore che l'ha portata via prematuramente all'affetto dei suoi cari. Laureata all'Università Cattolica di Milano ha ottenuto due master, il primo alla stessa cattolica e il secondo alla LUMSA di Roma. È ...

