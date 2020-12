PS5 Euronics, Trony e Unieuro: possibili orari e come accedere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Forse c’è qualche possibilità di avere una PS5 a Natale. Il lanio della nuova console Sony ha scontentato molti utenti. Il motivo? La scarsa disponibilità della stessa tra rivenditori online e negozi fisici. Per questo tra i pochi fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi al lancio una Playstation 5 c’è addirittura che l’ha rivendita ad un prezzo tre o quattro volte maggiore. Tra oggi e domani, però, alcuni negozi hanno annunciato nuovi rifornimenti di PS5. Le catene in questione sono Euronics, Trony e Unieuro. A che ora sarà possibile acquistare le PS5? Per quanto riguarda Eronics l’orario è stato svelato: alle 10 di mattina di giovedì 3 dicembre la catena renderà disponibili alcune PS5. Anche Trony riapre i preordini la mattina del 3 dicembre, anche se l’orario è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) Forse c’è qualchetà di avere una PS5 a Natale. Il lanio della nuova console Sony ha scontentato molti utenti. Il motivo? La scarsa disponibilità della stessa tra rivenditori online e negozi fisici. Per questo tra i pochi fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi al lancio una Playstation 5 c’è addirittura che l’ha rivendita ad un prezzo tre o quattro volte maggiore. Tra oggi e domani, però, alcuni negozi hanno annunciato nuovi rifornimenti di PS5. Le catene in questione sono. A che ora sarà possibile acquistare le PS5? Per quanto riguarda Eronics l’o è stato svelato: alle 10 di mattina di giovedì 3 dicembre la catena renderà disponibili alcune PS5. Ancheriapre i preordini la mattina del 3 dicembre, anche se l’o è ...

Testament73 : Tutti a comprare la #PS5 sul sito di #euronics - Luanaisme : Euronics è in tendenza perché sono tutti in attesa di comprare la nuova PS5. Poi piangono la fame durante la quaran… - jkyfabio : #Ps5 @EuronicsItalia #euronics chiamate tutti quanti l’assistenza 02 89663 366 dobbiamo far andare tutto down - Chiccocallo : Nel 2020 siti come #Euronics e simili non dovrebbero nemmeno esistere. 1 ora e mezza di coda per poi avere comunqu… - ImpieriFilippo : RT @Jspeed93: Volevo solo constatare che il sito #Euronics ha avuto un picco di 125000 persone in coda per l'acquisto di ps5. Non venitemi… -