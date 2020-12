Polverini a iNews24 | “Mes? Forza Italia sta votando contro la sua storia”

Leggi su inews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Intervista all’onorevole Renatadopo l’annuncio di Silvio Berlusconi che ha dichiarato di non sostenere la riforma del Mes. Dopo l’annuncio di Silvio Berlusconi di non sostenere in parlamento la riforma sul Mes, l’onorevole Renatarappresenta insieme ai colleghi Mariastella Gelmini e Renato Brunetta una voce discordante rispetto alla linea dettata dal leader, più L'articolo proviene da Inews.it.