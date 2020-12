Pinguini costretti a stare immobili davanti a un film di Natale | “Aberrante”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Una cosa è certa. Inon guardano, né sulné su qualsiasi altro argomento. E anzi, è contro natura ‘tenerlizzati’a una pellicola con Babbonella speranza che i visitatori di un acquario rimangano impressionati. Siamo al Sea Life London Aquarium che per pubblicizzare la riapertura dopo il Lockdown ha creato una campagna con iche guardano unnatalizio. La campagna è realizzata da Stripe Communication e ha fatto il giro dei social, suscitando indignazione. Gli animalisti, poi, hanno fatto presente una cosa che dovrebbe essere scontata: “Non sono pupazzi”. “Davvero aberranti le iniziative di marketing dello zoo e dell’acquario di Londra che riaprono al pubblico dopo il lockdown: un maxischermo per ...

Se non fossero stati detenuti in un acquario, quei pinguini avrebbero certamente continuato ad ignorare l'esistenza di Babbo Natale. Sì perchè, in natura e per un uccello che non ...