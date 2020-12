Partita di basket con i Lego: bambino di 9 anni star sui social – VIDEO (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un bambino di 9 anni diventa protagonista sui social per aver costruito e riprodotto una Partita di basket con i Lego. È successo in provincia di Modena. La testimonianza del padre. Da una casualità può nascere un’opportunità. È successo a Sassuolo, in provincia di Modena, dove la caparbietà di un padre e l’ironia del figlio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Undi 9diventa protagonista suiper aver costruito e riprodotto unadicon i. È successo in provincia di Modena. La testimonianza del padre. Da una casualità può nascere un’opportunità. È successo a Sassuolo, in provincia di Modena, dove la caparbietà di un padre e l’ironia del figlio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Un bambino di 9 anni diventa protagonista sui social per aver costruito e riprodotto una partita di basket con i Lego. È successo in provincia di Modena. La testimonianza del padre.

