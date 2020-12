Nuovo Dpcm 3 dicembre, linea dura. Conte firma oggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Tutto confermato”. Al termine del Cdm, fonti di governo spiegano all’Adnkronos che l’impianto del Nuovo Dpcm che verrà firmato nella giornata di oggi rispecchia quanto emerso nella riunione di ieri notte con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. Quindi una linea dura con il decreto sulle misure per le festività natalizie, specie sul capitolo spostamenti. Stasera Italia Viva ha tentato un ‘ultimo assalto’ sul divieto di spostamento tra i comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno ma Pd, M5S e Leu hanno fatto muro. IL DECRETO – “Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Tutto confermato”. Al termine del Cdm, fonti di governo spiegano all’Adnkronos che l’impianto delche verràto nella giornata di oggi rispecchia quanto emerso nella riunione di ieri notte con il premier Giuseppee i capidelegazione di maggioranza. Quindi unacon il decreto sulle misure per le festività natalizie, specie sul capitolo spostamenti. Stasera Italia Viva ha tentato un ‘ultimo assalto’ sul divieto di spostamento tra i comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno ma Pd, M5S e Leu hanno fatto muro. IL DECRETO – “Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri () attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce ...

