Napoli | ancora 4-3-3 contro l’AZ Alkmaar

A poche ore dal fischio d'inizio, Sky Sport ha riportato le ultime novità sulla formazione del Napoli che scenderà in campo ad Alkmaar stasera contro l'AZ. Gattuso si prepara a schierare di nuovo tre centrocampisti, con la posizione di Zielinski da decifrare. In ogni caso, ci sarà Mertens in avanti e non Petagna. Di seguito la probabile formazione scelta da Gattuso. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ancora Napoli, ancora feste di compleanno abusive: multate 8 persone in un b&b Vesuvio Live Napoli, l’albero di Natale a piazza Bovio si accenderà sabato 5 dicembre

Sabato 5 dicembre alle 18 si accenderà l’Albero di Natale di fronte la Camera di Commercio di Napoli, a piazza Bovio ...

Alvino: "Ferlaino disse una cosa nell'orecchio a Maradona, una grande intuizione"

Inoltre, Alvino, ha aggiunto: "Quella del presidente Ferlaino è stata una grande intuizione, bloccando Maradona, consentì al Napoli di vincere ancora un altro scudetto ed una Supercoppa Italiana. E' s ...

