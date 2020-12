Namibia, un “Adolf Hitler” vince le elezioni: «Mio padre non sapeva chi fosse» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Adolf Hitler è il nuovo amministratore del distretto elettorale di Ompundja, in Namibia. E’ successo in Sud Africa e non si tratta di uno scherzo. Infatti il nuovo eletto porta propio il nome del dittatore Nazista. Ompundja era una colonia Tedesca e, questo nome, era molto comune ma forse non tutti sanno chi è stato realmente Adolf Hitler. >> Chi è Jozsef Szajer, l’eurodeputato sovranista e omofobo beccato in un’orgia gay Adolf Hitler vince in Namibia Un uomo che porta il nome di Adolf Hitler ha vinto le democratiche elezioni in Namibia con l’85% delle preferenze. Il politico africano diventa a tutti gli effetti il nuovo amministratore distrettuale di Ompundja, nella regione settentrionale dell’Oshana. Adolf non è tedesco e non ha manie dittaroriali, tutt’altro. Adolf Hitler Uunona è un politico ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Adolf Hitler è il nuovo amministratore del distretto elettorale di Ompundja, in. E’ successo in Sud Africa e non si tratta di uno scherzo. Infatti il nuovo eletto porta propio il nome del dittatore Nazista. Ompundja era una colonia Tedesca e, questo nome, era molto comune ma forse non tutti sanno chi è stato realmente Adolf Hitler. >> Chi è Jozsef Szajer, l’eurodeputato sovranista e omofobo beccato in un’orgia gay Adolf HitlerinUn uomo che porta il nome di Adolf Hitler ha vinto le democraticheincon l’85% delle preferenze. Il politico africano diventa a tutti gli effetti il nuovo amministratore distrettuale di Ompundja, nella regione settentrionale dell’Oshana. Adolf non è tedesco e non ha manie dittaroriali, tutt’altro. Adolf Hitler Uunona è un politico ...

