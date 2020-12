Morta Sara Melodia, ‘regina’ di fiction come Don Matteo, Doc-nelle tue mani, Diavoli (Di giovedì 3 dicembre 2020) È Morta Sara Melodia. Sceneggiatrice di successo, ha raccontato storie televisive alle quali gli spettatori sono molto affezionati, da Don Matteo a Doc-nelle tue mani, fino a Diavoli e alla serie evento Leonardo, che uscirà nel 2021. Direttrice editoriale di Lux Vide, dopo una laurea con lode alla Cattolica di Milano e la docenza in master presso l’Università Cattolica di Milano e la L.U.M.S.A. di Roma, ha fatto un lungo percorso per arrivare in Lux Vide nel 1999. Dal 2009 era direttrice editoriale con responsabilità diretta su tutte le principali produzioni: fra le quali, Don Matteo, Sotto Copertura, I Medici , Diavoli, DOC – nelle tue mani e la serie evento Rai del 2021, Leonardo. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) È. Sceneggiatrice di successo, ha raccontato storie televisive alle quali gli spettatori sono molto affezionati, da Dona Doc-tue, fino ae alla serie evento Leonardo, che uscirà nel 2021. Direttrice editoriale di Lux Vide, dopo una laurea con lode alla Cattolica di Milano e la docenza in master presso l’Università Cattolica di Milano e la L.U.M.S.A. di Roma, ha fatto un lungo percorso per arrivare in Lux Vide nel 1999. Dal 2009 era direttrice editoriale con responsabilità diretta su tutte le principali produzioni: fra le quali, Don, Sotto Copertura, I Medici ,, DOC –tuee la serie evento Rai del 2021, Leonardo. L'articolo ...

