Milan, Kjaer e un amore nato per caso: da comprimario a intoccabile (Di giovedì 3 dicembre 2020) Kjaer è diventato insostituibile per il Milan. Il gigante danese, giunto in sordina dall'Atalanta, è il leader della difesa di Pioli e sarà titolare anche in Europa Simon Kjaer e il Milan, uno di quegli amori sbocciati per caso, nel Gennaio dello scorso anno, è diventata adesso una storia importante. Ai margini con Gasperini nell'Atalanta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

